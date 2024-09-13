Автоледи из Татарстана оправдала наезд на глухонемого дорожника сказкой о «водке-невидимке» Жительница Татарстана, прокатившая на капоте дорожника, заявила, что он был пьян 13 сентября, 13:43 Сбившая дорожника жительница Татарстана. Обложка © SHOT

Женщина, которая сбила и прокатили на капоте глухонемого сотрудника дорожной службы в Татарстане, заявила, что мужчина якобы был пьян и не мог им объяснить, почему по дороге ехать нельзя. Об этом пишет SHOT.

По словам матери сидевшей за рулём женщины, в руках у потерпевшего был пакет, а внутри него — бутылка водки. К тому же от него якобы пахло перегаром. То, что мужчина глухонемой, женщины узнали лишь после случившегося. Автовладелица также пояснила, что дорожник якобы пропустил несколько машин, поэтому они решили поехать за ними, так как спешили в больницу.

Прокатившая дорожника на капоте авто женщина ранее избила брата. Видео © SHOT

По словам нарушительницы, на заднем сидении её автомобиля находился ребёнок, который сильно испугался конфликта и теперь заикается. Как узнал SHOT, женщина не первый раз оказывается в центре скандала. Ранее она избила палкой своего брата, который пьяным пришёл к ней домой.

Напомним, что в селе Куркачи в Татарстане женщина сбила и «прокатила» на капоте машины глухонемого дорожника. Тот пытался ей объяснить, что проезд закрыт. Мужчина получил многочисленные ссадины и ушибы. Нарушительница также написала на потерпевшего заявление с требованием возместить ущерб за треснувшее лобовое стекло.

Авторы Татьяна Миссуми