Жителю Севастополя дали 16 лет за подготовку теракта по наводке СБУ

Жителя Севастополя осудили на 16 лет за подготовку теракта против представителя командного состава Черноморского флота по указанию Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

«Вынесен обвинительный приговор гражданину РФ, задержанному УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по подозрению в государственной измене и приготовлении к совершению теракта по заданию СБУ», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что 40-летний мужчина по наводке СБУ следил за местом проживания и передвижением автомобиля одного из представителей командования Черноморского флота. После этого он начал подготовку к теракту.

Преступника приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, ограничением свободы на один год и штрафом в размере 300 тысяч рублей.