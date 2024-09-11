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11 сентября, 06:39

Следком возбудил дело о теракте после схода вагонов в Белгородской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после схода вагонов на железнодорожном перегоне Волоконовка — Новый Оскол в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошёл на 697-м километре перегона, пострадали 11 порожних вагонов и тепловоз.

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Напомним, 10 сентября стало известно о сходе грузового состава в Белгородской области. Причиной стало постороннее вмешательство в работу железной дороги. Пострадавших нет. Пассажирские поезда, чей маршрут проходит через эту часть, отправлены в объезд.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

Матвей Константинов
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