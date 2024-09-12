Сотрудники ФСБ сорвали теракт на железнодорожном мосту в Севастополе

В Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали мужчину, который по заданию украинских спецслужб готовил диверсию на железнодорожном мосту. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

ФСБ пресекли подготовку диверсии на железнодорожном мосту в Севастополе. Видео © ЦОС ФСБ РФ

«Установлено, что 51-летний житель города Севастополя посредством переписки в интернет-мессенджере был завербован сотрудником Службы безопасности Украины для выполнения разведывательных заданий по сбору сведений об объектах Вооружённых сил Российской Федерации, дислоцированных в городе, а также объектах транспортной инфраструктуры с целью совершения терактов», — говорится в сообщении.

В ФСБ уточнили, что мужчина по указке украинского куратора изъял из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) с зарядом гексогена массой около 1,2 килограмма, три брикета взрывчатки на основе гексогена массой 1,7 кг, три кумулятивных заряда массой более 2 кг, восемь электродетонаторов и четыре электронных передатчика. Весь этот арсенал хранился у задержанного дома.