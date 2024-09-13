Киевский переговорщик сдал «‎игрока» с решающим словом о мире с Россией, и это не Зеленский

Прийти к какому-либо политическому разрешению конфликта на Украине не представляется возможным без участия Штатов, заявил экс-замглавы МИД Незалежной, член киевской делегации на переговорах в Стамбуле Александр Чалый во время своей речи на панельной дискуссии в рамках Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.

«Без участия Соединённых Штатов найти политическое решение конфликта на Украине невозможно», — сказал он на выступлении.

Он утверждает, что США являются «игроком» в европейском «доме безопасности» и без американского руководства обсуждать даже временное разрешение конфликта никто не будет.