Киевский переговорщик сдал «игрока» с решающим словом о мире с Россией, и это не Зеленский
Чалый: Без США невозможно разрешить конфликт на Украине политически
Прийти к какому-либо политическому разрешению конфликта на Украине не представляется возможным без участия Штатов, заявил экс-замглавы МИД Незалежной, член киевской делегации на переговорах в Стамбуле Александр Чалый во время своей речи на панельной дискуссии в рамках Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.
«Без участия Соединённых Штатов найти политическое решение конфликта на Украине невозможно», — сказал он на выступлении.
Он утверждает, что США являются «игроком» в европейском «доме безопасности» и без американского руководства обсуждать даже временное разрешение конфликта никто не будет.
К сожалению, руководство США не отличается желанием поскорее начать мирный процесс и добиться прекращения огня на Украине. Пожалуй, за исключением Дональда Трампа, который ранее вновь пообещал закончить войну ещё до того, как он вернётся в Белый дом на правах главы государства.
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