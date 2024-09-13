Франция, Бельгия и Польша раскритиковали МВФ за решение по России Bloomberg: Страны ЕС возмутились решением МВФ возобновить диалог с Москвой 13 сентября, 14:41 В ЕС возмущены решением МВФ. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Девять стран Евросоюза сочли странным и недопустимым желание Международного валютного фонда возобновить с Россией общение по экономическим вопросам. Об этом сообщает Bloomberg, напоминая, что МВФ хочет начать переговоры с Москвой сначала в онлайн-формате, а затем отправить в РФ миссию.

«По словам источников, знакомых с ситуацией, на встрече посланников ЕС в среду Франция, Бельгия и Польша, а также несколько стран Балтии и Северной Европы заявили, что их удивило принятое в начале этого месяца решение МВФ возобновить с Москвой диалог по ежегодным экономическим обзорам», — говорится в материале.

Представитель Литвы назвал подобные решения фонда «экономической помощью» российской стороне, при том что Запад должен продолжать попытки изолировать РФ. По его словам, создавшуюся ситуацию возмущённые страны ЕС хотят обсудить с председателем МВФ Кристалиной Георгиевой и убедить её перестать делать шаги к «нормализации контактов» с Москвой.

Директор департамента коммуникаций фонда Джули Козак уже оправдывался за принимаемое решение. По его заверению, речь идёт лишь о «консультациях» с Россией по экономическим вопросам, так как это входит в обязанности МВФ.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила, что у России существует главный внутренний риск для экономики. Сегодня страна может исчерпать производственные мощности и рабочую силу.

Авторы Татьяна Миссуми