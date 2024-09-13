Набиуллина назвала главный внутренний риск для российской экономики

У России существует главный внутренний риск для экономики. Сегодня страна может исчерпать производственные мощности и рабочую силу. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Главным внутренним риском является исчерпание доступных производственных мощностей и рабочей силы. В такой ситуации любое дополнительное стимулирование спроса будет приводить исключительно к росту цен без роста производства», — сказала она.

Также в России продолжают сохраняться риски со стороны инфляционных ожиданий. Они способны также закрепиться на высоком уровне. К проинфляционным рискам Набиуллина отнесла «возможное усиление геополитического давления», подчеркнув, что более сильное замедление крупнейших экономик мира может привести к падению спроса на сырьевые товары и оказать давление на российский экспорт, а в дальнейшем и на рубль.