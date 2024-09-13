СМИ сильно преувеличили информацию об «ужасающем» провале грунта в Москве

Сообщения СМИ о провале грунта площадью 2,5 тысячи квадратов в Москве не подтвердились. Как пишет агентство «Москва», информация оказалась сильно преувеличена. На деле на пересечении улиц Короленко и Оленьего Вала образовалась небольшая ямка.

Ранее РИА "Новости" сообщило, что на востоке Москвы произошёл обвал грунта на площади порядка 2500 квадратных метров, то есть 50 на 50 метров. Но в префектуре Восточного административного округа заверили, что эти сообщения не соответствуют действительности.