Россиянин набрал халявных авиабилетов на 8,4 млн и получил реальный срок

Житель Ханты-Мансийска едва не получил реальный срок тюрьмы за халявные авиабилеты. Мужчина приобрёл 1608 билетов на 8,4 миллиона рублей из-за того, что у него сломался личный кабинет Utair и путешественник смог оформить билеты на «бесконечное» количество миль, сообщает Mash.

В момент глюка Рома начал оформлять билеты себе, друзьям, родственникам и обычным знакомым. Баланс бонусных миль в шесть тысяч оказался бесконечным. Путешественник обеспечил билетами всех близких и решил продавать их незнакомым. В итоге он накупил билетов на 17,3 миллиона — с учётом доплат к милям.

Сейчас житель Ханты-Мансийска отдыхает на лучшем курорте — под арестом. Ему дали два года условного срока. При этом деньги за авиабилеты — 8,4 миллиона — Роману придётся вернуть. К слову, ему ещё крупноповезло — судьба мужчины могла сложиться куда хуже. Изначально суд вменил мошенничество и 4 года тюрьмы, но наказание смягчили так, как мили не считаются электронными деньгами.