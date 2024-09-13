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13 сентября, 15:42

Российский Су-34 ударил ФАБами по скоплению сил ВСУ в Курской области

Су-34 российских ВКС нанёс удары авиационными бомбами по скоплению личного состава и техники ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Взлёт, сброс бомб и возвращение на базу российского Су-34. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанёс удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Для удара использовались авиационные бомбы, оснащённые универсальным модулем планирования и коррекции, благодаря которому удар наносится на безопасном для боевого самолёта и экипажа от линии фронта расстоянии. Разведка подтвердила уничтожение всех намеченных целей, после чего российские лётчики в штатном порядке возвратились на аэродром.

Российская ПВО сбила управляемую авиационную бомбу ВСУ в Курской области
Российская ПВО сбила управляемую авиационную бомбу ВСУ в Курской области

Сегодня в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки в курском приграничье на милость российских военных сдались 12 бойцов ВСУ. При этом погибшими за день противник потерял порядка 300 человек, а за всё время с момента начала операции в Курской области потери украинских войск в регионе составили свыше 12 795 военнослужащих.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
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