Пентагон пообещал «защищать суверенитет» России, спутав её с Украиной Представитель Пентагона Райдер оговорился и заверил Россию в поддержке США 13 сентября, 17:19 Патрик Райдер. Обложка © Х / Zlatti_71

Представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга внезапно заявил, что Вашингтон продолжает выступать за территориальную целостность России и намерен впредь помогать ей защищать свой суверенитет. Трянсляцию вёл C-Span.

Патрик Райдер. Видео © Х / Zlatti_71

«Мы сосредоточены на том, чтобы давать России возможность защищать свой суверенитет», — по ошибке завил Райдер, имея в виду Украину.

Оговорка вызвала бурю негодования среди украинцев. В комментариях в соцсети Х они тут же обвинили Белый дом в двойных стандартах и язвительно напомнили, что американские власти так и не решились позволить ВСУ бить зарубежным оружием вглубь РФ.

Кстати, это уже не первая оговорка. Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен, говоря о предстоящей встрече с Владимиром Зеленским Киеве, допустил ошибку и назвал его премьер-министром Украины. Чиновник тут же с улыбкой извинился и невозмутимо продолжил свой монолог.

Авторы Татьяна Миссуми