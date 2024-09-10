Оговорка по Байдену: Блинкен забыл, кто такой Зеленский, и «понизил» его в должности
Блинкен оговорился и назвал Зеленского премьер-министром Украины
Владимир Зеленский (слева) и госсекретарь США Энтони Блинкен (справа). Обложка © ТАСС / AP
Американский госсекретарь Энтони Блинкен, говоря о предстоящей встрече с Владимиром Зеленским Киеве, допустил ошибку и назвал его премьер-министром Украины. В Незалежную глава Госдепа США прибудет вместе с главой МИД Британии Дэвидом Лэмми.
«Одна из целей нашей совместной поездки — услышать напрямую от украинского руководства, включая премьер-министра Зеленского конкретно, о — прошу прощения, президента Зеленского — о том, как украинцы видят свои потребности на данный момент», — отметил Блинкен в беседе с журналистами.
Напомним, Блинкен и Лэмми посетят Украину в среду, 11 сентября. Во время поездки представители двух стран планируют обсудить с руководством Незалежной долгосрочные военные и экономические потребности Киева.
Как сообщал Life.ru, Зеленский с 20 мая официально никто. За полгода до этого Рада приняла декларацию о запрете президентских выборов во время вооружённого конфликта. В России подчёркивали, что с этого дня все приказы и решения Зеленского не имеют никакой силы.