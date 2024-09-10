Оговорка по Байдену: Блинкен забыл, кто такой Зеленский, и «понизил» его в должности

Американский госсекретарь Энтони Блинкен, говоря о предстоящей встрече с Владимиром Зеленским Киеве, допустил ошибку и назвал его премьер-министром Украины. В Незалежную глава Госдепа США прибудет вместе с главой МИД Британии Дэвидом Лэмми.

«Одна из целей нашей совместной поездки — услышать напрямую от украинского руководства, включая премьер-министра Зеленского конкретно, о — прошу прощения, президента Зеленского — о том, как украинцы видят свои потребности на данный момент», — отметил Блинкен в беседе с журналистами.