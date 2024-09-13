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Бывшего зампреда правительства Подмосковья арестовали за взятку 25 млн

Суд арестовал экс-зампреда правительства Подмосковья Бронштейна по делу о взятке

13 сентября, 15:50
Илья Бронштейн в суде. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Илья Бронштейн в суде. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

В столице суд отправил под арест бывшего заместителя председателя правительства Московской области за получение взятки в размере 25 миллионов рублей. Об избрании меры пресечения сообщила пресс-служба судебной инстанции. Срок содержания под стражей определён до 11 ноября 2024 года.

Илья Бронштейн в суде. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удостоверено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бронштейна Ильи Михайловича», — говорится в тексте.

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Напомним, сегодня стало известно о задержании бывшего первого зампредседателя правительства Московской области Ильи Бронштейна. Его подозревают в получении взятки. По данным следствия, в июне 2024 года чиновник через ректора вуза получил от директора фирмы 25 миллионов рублей за беспрепятственное участие в конкурсе по закупке интерактивных панелей в образовательные учреждения Подмосковья. Ректор и глава фирмы также задержаны.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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