Задержан экс-зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн

Задержан бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн. Его подозревают в получении взятки. Сейчас по уголовному делу проводятся допросы, обыски и осмотры.

«В июне 2024 года подозреваемый через посредника — ректора вуза — получил от генерального директора фирмы взятку в размере 25 млн рублей за обеспечение беспрепятственного участия в конкурсе, проводимом в целях закупки интерактивных панелей в общеобразовательные организации Московской области, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе», — рассказали в СК РФ.