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13 сентября, 13:20

Задержан экс-зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн

Экс-зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн. Фото © АГН «Москва» / Сергей Ведяшкин

Экс-зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн. Фото © АГН «Москва» / Сергей Ведяшкин

Задержан бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн. Его подозревают в получении взятки. Сейчас по уголовному делу проводятся допросы, обыски и осмотры.

«В июне 2024 года подозреваемый через посредника — ректора вуза — получил от генерального директора фирмы взятку в размере 25 млн рублей за обеспечение беспрепятственного участия в конкурсе, проводимом в целях закупки интерактивных панелей в общеобразовательные организации Московской области, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе», — рассказали в СК РФ.

СК не называем имя задержанного, но по данным РИА «Новости», это именно Бронштейн. Помимо него задержаны также ректор Корпоративного университета развития образования и генеральный директор коммерческой организации. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

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А накануне стало известно о задержании главы Федерального военного мемориала «Пантеон защитников отечества» Минобороны РФ Вячеслава Филиппова. Он также подозревается в получении взятки.

Александра Вишнякова
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