Задержан экс-зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн
Экс-зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн. Фото © АГН «Москва» / Сергей Ведяшкин
Задержан бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн. Его подозревают в получении взятки. Сейчас по уголовному делу проводятся допросы, обыски и осмотры.
«В июне 2024 года подозреваемый через посредника — ректора вуза — получил от генерального директора фирмы взятку в размере 25 млн рублей за обеспечение беспрепятственного участия в конкурсе, проводимом в целях закупки интерактивных панелей в общеобразовательные организации Московской области, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе», — рассказали в СК РФ.
СК не называем имя задержанного, но по данным РИА «Новости», это именно Бронштейн. Помимо него задержаны также ректор Корпоративного университета развития образования и генеральный директор коммерческой организации. В ближайшее время им изберут меру пресечения.