Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 16:28

В МИД РФ ответили Португалии, передавшей Украине российские вертолёты

В МИД сочли враждебным шагом Португалии передачу Киеву российских вертолётов

Российские власти воспринимают решение Португалии о передаче шести российских противопожарных вертолётов Украине как враждебный шаг. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. По её словам, такие действия будут разрушать отношения между странами.

«Рассматриваем факт передачи данной авиатехники киевскому режиму как очередной враждебный шаг в отношении нашей страны в русле преступного курса коллективного Запада по ведению гибридной войны против России и затягиванию конфликта на Украине. Приходится констатировать, что такие действия Португалии свидетельствуют о практически полной утрате внешнеполитической самостоятельности и способствуют дальнейшему углублению кризиса в российско-португальских отношениях, некогда строившихся на основе взаимного уважения и учёта интересов друг друга»,отметила Захарова.

Португалия оказалась одним из главных поставщиков дронов на Украину
Португалия оказалась одним из главных поставщиков дронов на Украину

А ранее стало известно, что Швеция готовит для Украины 17-й пакет военной помощи на сумму в размере 4,6 млрд крон ($443,5 млн). Содержимое пакета ориентировано исключительно на пожелания украинской стороны. Киев получит таковые боеприпасы, деньги на беспилотники и зимнюю экипировку для солдат. Кроме того, на Украину отправятся шесть десантно-штурмовых катеров Stridsbåt 90.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
  • Новости
  • португалия
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров