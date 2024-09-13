В МИД РФ ответили Португалии, передавшей Украине российские вертолёты
В МИД сочли враждебным шагом Португалии передачу Киеву российских вертолётов
Российские власти воспринимают решение Португалии о передаче шести российских противопожарных вертолётов Украине как враждебный шаг. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. По её словам, такие действия будут разрушать отношения между странами.
«Рассматриваем факт передачи данной авиатехники киевскому режиму как очередной враждебный шаг в отношении нашей страны в русле преступного курса коллективного Запада по ведению гибридной войны против России и затягиванию конфликта на Украине. Приходится констатировать, что такие действия Португалии свидетельствуют о практически полной утрате внешнеполитической самостоятельности и способствуют дальнейшему углублению кризиса в российско-португальских отношениях, некогда строившихся на основе взаимного уважения и учёта интересов друг друга», — отметила Захарова.
А ранее стало известно, что Швеция готовит для Украины 17-й пакет военной помощи на сумму в размере 4,6 млрд крон ($443,5 млн). Содержимое пакета ориентировано исключительно на пожелания украинской стороны. Киев получит таковые боеприпасы, деньги на беспилотники и зимнюю экипировку для солдат. Кроме того, на Украину отправятся шесть десантно-штурмовых катеров Stridsbåt 90.
Life.ru