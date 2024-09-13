Сотрудница МЧС и российский военный поженились в пятницу 13-го
Сотрудница МЧС РФ из Волгограда и Дарья Васильева и военнослужащий Андрей Бударин отринули суеверия и поженились в пятницу 13-го. Об этом сообщила пресс-служба российского чрезвычайного ведомства в телеграм-канале, опубликовав милое видео.
Сотрудница МЧС и российский военнослужащих поженились в пятницу 13-го. Видео © Telegram / МЧС России
«Суеверия счастью не помеха. В пятницу 13-го поженились волгоградская сотрудница МЧС России Дарья Васильева и военный Андрей Бударин. Пара познакомилась в этом году во время подготовки к Параду Победы. Желаем супругам семейного счастья и благополучия!» — говорится в публикации.
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Telegram / МЧС России