Сотрудница МЧС и российский военный поженились в пятницу 13-го

Сотрудница МЧС РФ из Волгограда и Дарья Васильева и военнослужащий Андрей Бударин отринули суеверия и поженились в пятницу 13-го. Об этом сообщила пресс-служба российского чрезвычайного ведомства в телеграм-канале, опубликовав милое видео.

Сотрудница МЧС и российский военнослужащих поженились в пятницу 13-го. Видео © Telegram / МЧС России

«Суеверия счастью не помеха. В пятницу 13-го поженились волгоградская сотрудница МЧС России Дарья Васильева и военный Андрей Бударин. Пара познакомилась в этом году во время подготовки к Параду Победы. Желаем супругам семейного счастья и благополучия!» — говорится в публикации.