«Самый близкий и родной человек»: Малофеев трогательно рассказал о своей свадьбе

Российский предприниматель, миллиардер и общественный деятель Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» , чьим учредителем он является, поблагодарил всех за поздравления по случаю женитьбы на Марии Львовой-Беловой. Свадьбу сыграли 8 сентября в подмосковном посёлке «Довиль».

«Да. Я женился <...> Это произошло. И моя избранница, моя супруга Мария Алексеевна Львова-Белова — самый близкий и дорогой для меня человек. Несчастье в виде наших разводов позади. А теперь произошло рождение новой семьи», — сказал Малофеев.