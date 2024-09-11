«Самый близкий и родной человек»: Малофеев трогательно рассказал о своей свадьбе
Малофеев поблагодарил всех за поздравления по случаю свадьбы с Львовой-Беловой
Российский предприниматель, миллиардер и общественный деятель Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград», чьим учредителем он является, поблагодарил всех за поздравления по случаю женитьбы на Марии Львовой-Беловой. Свадьбу сыграли 8 сентября в подмосковном посёлке «Довиль».
«Да. Я женился <...> Это произошло. И моя избранница, моя супруга Мария Алексеевна Львова-Белова — самый близкий и дорогой для меня человек. Несчастье в виде наших разводов позади. А теперь произошло рождение новой семьи», — сказал Малофеев.
Ранее певец Григорий Лепс вновь появился на публике со своей юной избранницей Авророй Кибой и жёстко ответил на вопрос о скорой свадьбе. А 43-летний юморист Гарик Харламов наслаждается первыми неделями брака с молодой избранницей Катериной Ковальчук. В своём блоге артист опубликовал снимки со свадьбы, на которых молодожёны светятся от счастья.
ТАСС / Максим Константинов, Михаил Терещенко