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11 сентября, 15:36

«Самый близкий и родной человек»: Малофеев трогательно рассказал о своей свадьбе

Малофеев поблагодарил всех за поздравления по случаю свадьбы с Львовой-Беловой

Российский предприниматель, миллиардер и общественный деятель Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград», чьим учредителем он является, поблагодарил всех за поздравления по случаю женитьбы на Марии Львовой-Беловой. Свадьбу сыграли 8 сентября в подмосковном посёлке «Довиль».

«Да. Я женился <...> Это произошло. И моя избранница, моя супруга Мария Алексеевна Львова-Беловасамый близкий и дорогой для меня человек. Несчастье в виде наших разводов позади. А теперь произошло рождение новой семьи», — сказал Малофеев.

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Ранее певец Григорий Лепс вновь появился на публике со своей юной избранницей Авророй Кибой и жёстко ответил на вопрос о скорой свадьбе. А 43-летний юморист Гарик Харламов наслаждается первыми неделями брака с молодой избранницей Катериной Ковальчук. В своём блоге артист опубликовал снимки со свадьбы, на которых молодожёны светятся от счастья.

Обложка ©

ТАСС / Максим Константинов, Михаил Терещенко

Алексей Берковиц
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