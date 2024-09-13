Брата блогерши Пилоян отправили под арест после стрельбы у бара в Москве
Суд в Москве арестовал мужчину, открывшего стрельбу у ресторана на Веневской
Суд в Москве отправил под арест до ноября блогера Артура Машуряна, который устроил стрельбу у бара на улице Венёвской. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Машурян в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
«Постановлением Черёмушкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Машуряна Артура Альбертовича на срок 2 месяца, до 11 ноября 2024 года», — говорится в сообщении суда.
Его обвиняют в покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом из хулиганских побуждений.
Напомним, брат известной столичной блогерши Евы Пилоян расстрелял из автомата входные двери лаундж-бара «На Луне» после ругани с компанией в Москве. Нетрезвого мужчину выбесило, что его попросили уйти. Известно, что Артур Машурян — безработный, он лишь ведёт небольшой лайфстайл блог.
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