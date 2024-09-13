Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 17:31

Брата блогерши Пилоян отправили под арест после стрельбы у бара в Москве

Суд в Москве арестовал мужчину, открывшего стрельбу у ресторана на Веневской

Суд в Москве отправил под арест до ноября блогера Артура Машуряна, который устроил стрельбу у бара на улице Венёвской. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Машурян в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

«Постановлением Черёмушкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Машуряна Артура Альбертовича на срок 2 месяца, до 11 ноября 2024 года», — говорится в сообщении суда.

Его обвиняют в покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом из хулиганских побуждений.

Подозреваемого в покушении на Авраама Руссо обвинили в двух убийствах в «девяностых»
Подозреваемого в покушении на Авраама Руссо обвинили в двух убийствах в «девяностых»

Напомним, брат известной столичной блогерши Евы Пилоян расстрелял из автомата входные двери лаундж-бара «На Луне» после ругани с компанией в Москве. Нетрезвого мужчину выбесило, что его попросили уйти. Известно, что Артур Машурян — безработный, он лишь ведёт небольшой лайфстайл блог.

Обложка ©

Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров