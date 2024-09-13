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13 сентября, 18:07

В Днепропетровской области Украины повреждён объект инфраструктуры

В Никопольском районе Днепропетровской области Украины повреждения получили объекты инфрастуктуры. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

«Повреждена инфраструктура», — написал Лукашук.

По данным украинского официального ресурса для оповещения населения, сегодня в той области, а также других частях Незалежной объявляли воздушную тревогу.

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Ранее в Минобороны заявили, что российские военные за неделю нанесли почти 40 групповых ударов высокоточным оружием по инфраструктурным объектам Незалежной. В Минобороны добавили, что были уничтожены места сборки и хранения беспилотников, арсеналы и склады боеприпасов, базы по ремонту вооружения и военной техники, а также временные расположения подразделений ВСУ, националистических групп и иностранных наёмников.

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Shutterstock / FOTODOM / Kravets Misha

Александра Мышляева
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