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13 сентября, 12:57

ВС РФ за неделю нанесли 39 высокоточных ударов по украинским целям

Российские военные за неделю нанесли почти 40 групповых ударов высокоточным оружием по инфраструктурным объектам Незалежной. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что ВСУ остались не только без техники и складов с оружием, но и живой силы.

«С 7 по 13 сентября ВС РФ нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены: объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ОПК Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха по изготовлению порохов и производству компонентов для оперативно-тактических ракет», — отметили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что были уничтожены места сборки и хранения беспилотников, арсеналы и склады боеприпасов, базы по ремонту вооружения и военной техники, а также временные расположения подразделений ВСУ, националистических групп и иностранных наёмников.

Появилось видео смертоносного шторма над пятью опорниками ВСУ под Курском
Появилось видео смертоносного шторма над пятью опорниками ВСУ под Курском

Ранее стало известно, что Россия за сутки применила 700 FPV-дронов. Этот показатель стал рекордным. По данным экспертов, такие цифры обусловлены началом контрнаступления РФ в Курской области. Кстати, один из беспилотников успешно уничтожил важный объект ВСУ в Черниговской области. Наши парни при помощи «птичек» атаковали склад боеприпасов. Сначала объект загорелся, а потом произошла многократная детонация снарядов.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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