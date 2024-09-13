ВС РФ за неделю нанесли 39 высокоточных ударов по украинским целям

Российские военные за неделю нанесли почти 40 групповых ударов высокоточным оружием по инфраструктурным объектам Незалежной. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что ВСУ остались не только без техники и складов с оружием, но и живой силы.

«С 7 по 13 сентября ВС РФ нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых были поражены: объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ОПК Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха по изготовлению порохов и производству компонентов для оперативно-тактических ракет», — отметили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что были уничтожены места сборки и хранения беспилотников, арсеналы и склады боеприпасов, базы по ремонту вооружения и военной техники, а также временные расположения подразделений ВСУ, националистических групп и иностранных наёмников.