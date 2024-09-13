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13 сентября, 18:34

Дело в отношении экс-президента Армении Кочаряна возобновят

Кассационный суд Армении аннулировал решение о прекращении уголовного дела против второго президента страны Роберта Кочаряна. Информация об этом размещена на официальном сайте суда.

«Решение апелляционного суда по делу Роберта Кочаряна и других [фигурантов дела] отменить и направить в антикоррупционный суд для нового рассмотрения», — говорится в решении армянского суда.

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В конце прошлого года Life.ru писал, что уголовное дело против экс-главы Армении Роберта Кочаряна закрыто за истечением срока давности. Второго лидера Армении обвиняли в получении взятки. Обвинение было основано на жалобе предпринимательницы Сильвы Амбарцумян, которая заявила, что Кочарян использовал должностные полномочия, чтобы помочь компании бизнес-леди.

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ТАСС / Рюмин Александр

Александра Мышляева
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