Дело в отношении экс-президента Армении Кочаряна возобновят

Кассационный суд Армении аннулировал решение о прекращении уголовного дела против второго президента страны Роберта Кочаряна. Информация об этом размещена на официальном сайте суда.

«Решение апелляционного суда по делу Роберта Кочаряна и других [фигурантов дела] отменить и направить в антикоррупционный суд для нового рассмотрения», — говорится в решении армянского суда.