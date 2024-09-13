Гладков сообщил об атаках ВСУ в четырех населённых пунктах под Шебекино
Украинские войска атаковали три населённых пункта в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В селе Терезовка в результате обстрела на территории частного домовладения повреждены фасад и остекление дома, а также хозпостройка», — написал глава региона в телеграм-канале.
Кроме того, по словам губернатора, два беспилотника прилетели в село Муром. Мирные граждане временно остались без связи. После согласования с Минобороны спецслужбы приступят к ремонтным работам. Ещё один беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом в посёлке Маслова Пристань, добавил Гладков. В доме повреждена крыша и выбиты окна. Точная информация о последствиях уточняется, заключил глава региона.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали с помощью дрона грузовой автомобиль около села Байцуры в Белгородской области. Ранения получил мирный житель. Пострадавшего в тяжёлом состоянии с осколочными ранениями головы и грудной клетки доставили в местную больницу.
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