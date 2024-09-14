Пентагон не исключил, что деньги для Украины сгорят из-за Конгресса
Райдер: У Пентагона осталось 5,9 миллиарда долларов на помощь Украине
У Пентагона осталось 5,9 миллиарда долларов на поддержку Украины в рамках программы Presidential Drawdown Authority (PDA), заявил официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер. Большая часть этих средств сгорит, если Конгресс не примет решение о продлении программы на следующий финансовый год, отметил он на брифинге.
«Мы продолжим выделять новые пакеты в ближайшем будущем и работаем с Конгрессом над тем, чтобы добиться продления полномочий в рамках программы PDA после окончания текущего финансового года», — сказал Райдер.
Ранее стало известно, что Министерство обороны США намерено заключить контракт на проведение исследований, связанных с использованием ядерного оружия против объектов аграрного сектора. Подрядчику будет поручено разработать модели возможных сценариев ядерного конфликта, в результате которого сельскохозяйственные фермы подвергнутся разрушению.
wikimedia / Mariordo Camila Ferreira & Mario Duran