Пентагон не исключил, что деньги для Украины сгорят из-за Конгресса

У Пентагона осталось 5,9 миллиарда долларов на поддержку Украины в рамках программы Presidential Drawdown Authority (PDA), заявил официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер. Большая часть этих средств сгорит, если Конгресс не примет решение о продлении программы на следующий финансовый год, отметил он на брифинге.

«Мы продолжим выделять новые пакеты в ближайшем будущем и работаем с Конгрессом над тем, чтобы добиться продления полномочий в рамках программы PDA после окончания текущего финансового года», — сказал Райдер.