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13 сентября, 21:48

Пентагон не исключил, что деньги для Украины сгорят из-за Конгресса

Райдер: У Пентагона осталось 5,9 миллиарда долларов на помощь Украине

У Пентагона осталось 5,9 миллиарда долларов на поддержку Украины в рамках программы Presidential Drawdown Authority (PDA), заявил официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер. Большая часть этих средств сгорит, если Конгресс не примет решение о продлении программы на следующий финансовый год, отметил он на брифинге.

«Мы продолжим выделять новые пакеты в ближайшем будущем и работаем с Конгрессом над тем, чтобы добиться продления полномочий в рамках программы PDA после окончания текущего финансового года», — сказал Райдер.

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Ранее стало известно, что Министерство обороны США намерено заключить контракт на проведение исследований, связанных с использованием ядерного оружия против объектов аграрного сектора. Подрядчику будет поручено разработать модели возможных сценариев ядерного конфликта, в результате которого сельскохозяйственные фермы подвергнутся разрушению.

Обложка ©

wikimedia / Mariordo Camila Ferreira & Mario Duran

Артём Гапоненко
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