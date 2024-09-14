Госдеп: США внимательно следят за всем, что говорит Путин

Соединённые Штаты внимательно относятся ко всему, что говорит президент России Владимир Путин. Соответствующее признание на брифинге сделал официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Конечно, мы уделяем пристальное внимание всему, что он говорит», — ответил дипломат журналистам.

Так Миллер прокомментировал вопрос о недавнем заявлении Путина по украинском кризису, где российский политик пригрозил Западу серьёзными последствиями за участие в конфликте на стороне киевского режима. Миллер также подчеркнул, что Вашингтон не намерен отказываться от поддержки Киева и продолжит снабжать ВСУ оружием.