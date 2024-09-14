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13 сентября, 21:20

Госдеп: США внимательно следят за всем, что говорит Путин

Соединённые Штаты внимательно относятся ко всему, что говорит президент России Владимир Путин. Соответствующее признание на брифинге сделал официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Конечно, мы уделяем пристальное внимание всему, что он говорит», — ответил дипломат журналистам.

Так Миллер прокомментировал вопрос о недавнем заявлении Путина по украинском кризису, где российский политик пригрозил Западу серьёзными последствиями за участие в конфликте на стороне киевского режима. Миллер также подчеркнул, что Вашингтон не намерен отказываться от поддержки Киева и продолжит снабжать ВСУ оружием.

«Изменит суть конфликта»: Путин предупредил о последствиях применения ВСУ дальнобойного оружия Запада
«Изменит суть конфликта»: Путин предупредил о последствиях применения ВСУ дальнобойного оружия Запада

Аналогичное заявление сделали 13 сентября и в Белом доме. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джона Кирби, Вашингтон относится к словам Путина с максимальной серьёзностью.

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kremlin.ru

Илья Пушкарев
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