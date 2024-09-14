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13 сентября, 23:56

В Одессе и Киеве прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрывах, прогремевших в Одессе и Киеве. Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер призвал жителей города и его окрестностей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. В свою очередь, мэр столицы Виталий Кличко сообщил о действиях противовоздушной обороны в столице.

В настоящее время воздушная угроза охватывает большую часть Украины за исключением семи западных областей.

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Ранее подполье заявило, что российские удары в ночь на 13 сентября пришлись по военным складам в Одессе. В них, по данным подпольщиков, постоянно велась работа с военными грузами.

Обложка ©

wikimedia / Nick Grapsy

Артём Гапоненко
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