В Одессе и Киеве прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщают о взрывах, прогремевших в Одессе и Киеве. Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер призвал жителей города и его окрестностей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. В свою очередь, мэр столицы Виталий Кличко сообщил о действиях противовоздушной обороны в столице.
В настоящее время воздушная угроза охватывает большую часть Украины за исключением семи западных областей.
Ранее подполье заявило, что российские удары в ночь на 13 сентября пришлись по военным складам в Одессе. В них, по данным подпольщиков, постоянно велась работа с военными грузами.
wikimedia / Nick Grapsy