В Одессе и Киеве прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрывах, прогремевших в Одессе и Киеве. Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер призвал жителей города и его окрестностей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. В свою очередь, мэр столицы Виталий Кличко сообщил о действиях противовоздушной обороны в столице.

В настоящее время воздушная угроза охватывает большую часть Украины за исключением семи западных областей.