Маск заплатит круглую сумму в Бразилии для разблокировки счетов его компаний

Верховный суд Бразилии принял решение о разблокировке счетов компаний Starlink и X, принадлежащих Илону Маску, после того как предприниматель выплатит штраф в пользу государства. Об этом пишет портал G1.

Это случится после оплаты 18,35 миллиона реалов, что эквивалентно примерно 3,3 миллиона долларов США.

«Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис решил снять блокировки, ранее наложенные на счета Starlink и X», — сказано в материале.