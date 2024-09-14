Маск заплатит круглую сумму в Бразилии для разблокировки счетов его компаний
Верховный суд Бразилии разблокирует счета компаний Маска после выплаты $3,3 млн
Верховный суд Бразилии принял решение о разблокировке счетов компаний Starlink и X, принадлежащих Илону Маску, после того как предприниматель выплатит штраф в пользу государства. Об этом пишет портал G1.
Это случится после оплаты 18,35 миллиона реалов, что эквивалентно примерно 3,3 миллиона долларов США.
«Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис решил снять блокировки, ранее наложенные на счета Starlink и X», — сказано в материале.
Ранее миллиардер Илон Маск рассказал, как можно предотвратить вымирание человечества. Он отметил, что сверхтяжёлые ракеты-носители Starship сыграют ключевую в этом роль, если не одно но.
flickr / Tesla Owners Club Belgium