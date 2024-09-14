Байден требует от Конгресса продлить полномочия по вооружению Киева

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой продлить полномочия по предоставлению оружия Украине на сумму 5,8 миллиарда долларов. Об этом пишет The Hill.

Это положение должно войти в резолюцию о продолжении финансирования правительства после завершения нынешнего финансового года, который истекает в США 30 сентября. Однако если законодатели откажутся принять его, Белый дом рассмотрит возможность объявить о передачи Киеву разового пакета на эту сумму.