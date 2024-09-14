Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 02:55

Байден требует от Конгресса продлить полномочия по вооружению Киева

The Hill: Байден просит Конгресс продлить полномочия для помощи Украине

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой продлить полномочия по предоставлению оружия Украине на сумму 5,8 миллиарда долларов. Об этом пишет The Hill.

Это положение должно войти в резолюцию о продолжении финансирования правительства после завершения нынешнего финансового года, который истекает в США 30 сентября. Однако если законодатели откажутся принять его, Белый дом рассмотрит возможность объявить о передачи Киеву разового пакета на эту сумму.

Кирби: Белый дом серьёзно относится к словам Путина о втягивании НАТО в конфликт
Кирби: Белый дом серьёзно относится к словам Путина о втягивании НАТО в конфликт

Ране стало известно, что у Пентагона осталось 5,9 миллиарда долларов на поддержку Украины в рамках программы Presidential Drawdown Authority. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер.

Обложка ©

flickr / Gage Skidmore

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Джо Байден
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров