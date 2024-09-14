Россиянам объяснили, как правильно хранить и сортировать данные в компьютере
Эксперт Кусков: Важно удалять ненужные файлы на компьютере
Проблема поиска нужного файла на компьютере часто возникает из-за хаотичного хранения данных. В интервью радио Sputnik генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков поделился рекомендациями по эффективной организации информации.
Эксперт подчеркнул важность регулярного удаления ненужных файлов. Часто пользователи сохраняют различные элементы, такие как фотографии, логотипы или веб-страницы, которые в дальнейшем не используются, но занимают место на диске. Специалист советует размещать такие файлы в папке «загрузки», чтобы иметь чёткое представление о скачанном контенте.
«Людям, которые создают сотни материалов в месяц, целесообразно разбивать их на папки по темам и по времени. Для ускорения поиска также имеет смысл создавать папки, например, по названиям компаний, с которыми работаете», — посоветовал Кусков.
Ранее эксперт рассказала, как защитить личные данные при потере смартфона. Она подчеркнула важность активации функций удалённой блокировки и стирания информации.
unsplash / Lauren Mancke