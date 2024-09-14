Солдаты США забыли карту военной базы в переданной на Украину БМП Bradley
В отправленной на Украину боевой машине Bradley американские военнослужащие забыли карту одной из крупнейших военных баз США. Как сообщает РИА «Новости», её обнаружили российские солдаты после захвата боевой машины на Купянском направлении.
Внутри находилась карта базы Форт Ирвин, расположенной в Калифорнии. Она является важным тренировочным полигоном для американских вооружённых сил.
Ранее Life.ru сообщал, что российский дрон уничтожил БМП Bradley ВСУ в Харьковской области. Движение бронемашины выявили военнослужащие группировки войск «Север» и успешно поразили цель.
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