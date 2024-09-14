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14 сентября, 04:42

Солдаты США забыли карту военной базы в переданной на Украину БМП Bradley

В отправленной на Украину боевой машине Bradley американские военнослужащие забыли карту одной из крупнейших военных баз США. Как сообщает РИА «Новости», её обнаружили российские солдаты после захвата боевой машины на Купянском направлении.

Внутри находилась карта базы Форт Ирвин, расположенной в Калифорнии. Она является важным тренировочным полигоном для американских вооружённых сил.

Трофейный M2 Bradley может вернуться на СВО под знамёнами России
Трофейный M2 Bradley может вернуться на СВО под знамёнами России

Ранее Life.ru сообщал, что российский дрон уничтожил БМП Bradley ВСУ в Харьковской области. Движение бронемашины выявили военнослужащие группировки войск «Север» и успешно поразили цель.

Обложка ©

flickr / mashleymorgan

Артём Гапоненко
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