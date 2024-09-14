Трофейный M2 Bradley может вернуться на СВО под знамёнами России
Минобороны показало видео ремонта трофейной американской БМП M2 Bradley
Трофейная Bradley. Обложка © Telegram / Минобороны России
Захваченная бойцами группировки «Центр» на Авдеевском направлении трофейная БМП американского производства M2 Bradley доставлена в ремонтное подразделение ВС РФ. ВСУ бросили машину с полным боекомплектом и в почти исправном состоянии. Она будет восстановлена, рассказали в Минобороны России.
На опубликованных ведомством кадрах запечатлён процесс возвращения Bradley к жизни силами военных механиков. После небольших ремонтных работ техники починили мотор и вернули повреждённым агрегатам работоспособность.
Ремонт трофейной Bradley. Обложка © Telegram / Минобороны России
«Специалисты-ремонтники заменят некоторые элементы электропроводки и восстановят повреждённые детали, после чего будет принято решение о дальнейшем использовании трофейной американской техники», — отчитались в МО.
Боекомплект трофейной Bradley. Обложка © Telegram / Минобороны России
Напомним, что разрекламированные Штатами M2 Bradley не смогли подтвердить свою эффективность на деле, встретившись с Вооружёнными силами РФ. ВСУ используют БМП на всех ключевых направлениях, но для бронемашин вылазки заканчиваются билетом в один конец.