Трофейный M2 Bradley может вернуться на СВО под знамёнами России

Захваченная бойцами группировки «Центр» на Авдеевском направлении трофейная БМП американского производства M2 Bradley доставлена в ремонтное подразделение ВС РФ. ВСУ бросили машину с полным боекомплектом и в почти исправном состоянии. Она будет восстановлена, рассказали в Минобороны России.

На опубликованных ведомством кадрах запечатлён процесс возвращения Bradley к жизни силами военных механиков. После небольших ремонтных работ техники починили мотор и вернули повреждённым агрегатам работоспособность.

Ремонт трофейной Bradley. Обложка © Telegram / Минобороны России

«Специалисты-ремонтники заменят некоторые элементы электропроводки и восстановят повреждённые детали, после чего будет принято решение о дальнейшем использовании трофейной американской техники», — отчитались в МО.

Боекомплект трофейной Bradley. Обложка © Telegram / Минобороны России