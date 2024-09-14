Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 22:41

Трофейный M2 Bradley может вернуться на СВО под знамёнами России

Минобороны показало видео ремонта трофейной американской БМП M2 Bradley

Трофейная Bradley. Обложка © Telegram / Минобороны России

Трофейная Bradley. Обложка © Telegram / Минобороны России

Захваченная бойцами группировки «Центр» на Авдеевском направлении трофейная БМП американского производства M2 Bradley доставлена в ремонтное подразделение ВС РФ. ВСУ бросили машину с полным боекомплектом и в почти исправном состоянии. Она будет восстановлена, рассказали в Минобороны России.

На опубликованных ведомством кадрах запечатлён процесс возвращения Bradley к жизни силами военных механиков. После небольших ремонтных работ техники починили мотор и вернули повреждённым агрегатам работоспособность.

Ремонт трофейной Bradley. Обложка © Telegram / Минобороны России

Ремонт трофейной Bradley. Обложка © Telegram / Минобороны России

«Специалисты-ремонтники заменят некоторые элементы электропроводки и восстановят повреждённые детали, после чего будет принято решение о дальнейшем использовании трофейной американской техники», — отчитались в МО.

Боекомплект трофейной Bradley. Обложка © Telegram / Минобороны России

Боекомплект трофейной Bradley. Обложка © Telegram / Минобороны России

До 460 военных и БМП Bradley потеряли ВСУ в зоне работы группировки «Запад»
До 460 военных и БМП Bradley потеряли ВСУ в зоне работы группировки «Запад»

Напомним, что разрекламированные Штатами M2 Bradley не смогли подтвердить свою эффективность на деле, встретившись с Вооружёнными силами РФ. ВСУ используют БМП на всех ключевых направлениях, но для бронемашин вылазки заканчиваются билетом в один конец.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров