За прошедшие сутки Киев потерял до 460 военных в зоне ответственности группировки российских войск «Запад». Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, наши бойцы улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Колесниковка, Вишневое (Харьковская область) и Макеевка (ЛНР).

«Потери противника составили до 460 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley производства США, три автомобиля», — говорится в сообщении оборонного ведомства.