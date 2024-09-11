До 460 военных и БМП Bradley потеряли ВСУ в зоне работы группировки «Запад»
Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 460 бойцов в зоне действия группировки «Запад»
За прошедшие сутки Киев потерял до 460 военных в зоне ответственности группировки российских войск «Запад». Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, наши бойцы улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Колесниковка, Вишневое (Харьковская область) и Макеевка (ЛНР).
«Потери противника составили до 460 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley производства США, три автомобиля», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Также ВСУ потеряли две боевые машины РСЗО «Град» и RAK-SA-12 хорватского производства, 155 мм САУ Krab польского производства, американскую 155 мм гаубицу М198, две 155 мм гаубицы FН-70 производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубицу Д-30. Кроме того, за сутки были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре склада боеприпасов противника.
А накануне стало известно, что ВС РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области. Противник бежит и терпит большие потери. Всего за ночь наши бойцы прошли 150 квадратных километров. Сообщалось, что уже освобождено десять населённых пунктов.
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