Российские военные берут в плен подразделения ВСУ по 20-30 человек

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нередко собирают подразделения до 20-30 человек, именно они чаще всего сдаются в плен. Об этом во время доклада министру обороны России Андрею Белоусову заявил командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев.