Российские военные берут в плен подразделения ВСУ по 20-30 человек
Кузовлев: Подразделения ВСУ по 20-30 человек сдаются в плен
Вооружённые силы Украины (ВСУ) нередко собирают подразделения до 20-30 человек, именно они чаще всего сдаются в плен. Об этом во время доклада министру обороны России Андрею Белоусову заявил командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев.
«По захвату пленных — отдельные подразделения [противника — прим. Life.ru] даже есть укомплектованные, там всего 20-30 человек», — сказал он.
Напомним, 10 сентября ВС РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области. Противник бежит и терпит большие потери. Всего за ночь наши бойцы прошли 150 квадратных километров. Сообщалось, что уже освобождено десять населённых пунктов.
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