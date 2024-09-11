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11 сентября, 11:59

Российские военные берут в плен подразделения ВСУ по 20-30 человек

Кузовлев: Подразделения ВСУ по 20-30 человек сдаются в плен

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нередко собирают подразделения до 20-30 человек, именно они чаще всего сдаются в плен. Об этом во время доклада министру обороны России Андрею Белоусову заявил командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев.

«По захвату пленных — отдельные подразделения [противника — прим. Life.ru] даже есть укомплектованные, там всего 20-30 человек», — сказал он.

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Напомним, 10 сентября ВС РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области. Противник бежит и терпит большие потери. Всего за ночь наши бойцы прошли 150 квадратных километров. Сообщалось, что уже освобождено десять населённых пунктов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Мария Любицкая
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