Армия России построила подземную крепость с баней и психологами на передовой

Россия создала подземную военную базу в Херсонской области, которая представляет собой комплекс для доукомплектования, переподготовки и боевого слаживания личного состава подразделений группировки войск «Днепр». Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным Волшебник.

«Происходит ротация. Они возвращаются. Здесь происходит работа психологов с этим личным составом. Доукомплектовывают личный состав — вооружением, техникой и личным составом. Происходит боевое слаживание, занятия. И после готовности подразделения, после того как оно отдохнуло, убывает на линию боевого соприкосновения для выполнения своих действий по предназначению», — объяснил Волшебник.

По его словам, главной задачей подземного комплекса является восстановление боеспособности подразделения, которое было на передовой очень долгое время. Помещение разместили на глубине примерно восемь метров. Объект замаскировали и обнаружить его с разведывательных дронов и спутников невозможно, даже вентиляционные трубы там покрашены под складки местности. Внутри подземного убежища потолки высотой 4-4,5 метра.

«То есть здесь — в местах отдыха личного состава — над нами четыре метра накатов брёвен и земли <...> Места входа замаскированны маскирующими сетями, а сама поверхность замаскирована под складки местности», — подчеркнул военный.

Для бойцов создали все необходимые условия: места отдыха бойцов, учебные классы, оружейную комнату, комнату бытового обслуживания, баню, душевую, кухню, столовую, складские и жилые помещения. Одновременно внутри может находиться подразделение численностью до ста человек. Солдаты также смогут там и обучаться, но время на занятия для каждого отдельного подразделения определит специальная комиссия.