На военной базе в США начали кастинг русскоговорящих актёров для учений

Американская военная база Форт Ирвин, карту которой ВС РФ отыскали в трофейной БМП Bradley ВСУ, набирает актёров со знанием русского языка для последующего участия в учениях, пишет РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Форт Ирвин — ключевой полигон для тренировок американской армии. Он находится в пустыне Мохаве в округе Сан-Бернардино в Калифорнии. Там военные США оттачивают своё мастерство против потенциальных противников. К примеру, во время боевых действий в Ираке и Афганистане на этой базе отрабатывались принципы ведения боя с учётом индивидуальных особенностей этих стран.

В Сети гуляет несколько объявлений о наборе в учебный центр Форт Ирвин людей со знанием русского языка. В частности, компания Check Defense с февраля 2024 года находится в поиске русскоговорящих «профессионалов в области исполнения ролей».

Кандидаты должны уметь «воспроизводить культурные особенности», а также хорошо говорить и писать на русском и английском языках. В учебном центре эти «актёры» будут играть роль «местных органов власти, сотрудников сил безопасности страны», а также членов религиозных групп, их лидеров, беженцев, заключённых, и лиц, угнетённых бывшим режимом.

Кроме русскоговорящих руководство Форта Ирвин будет радо соискателям со знанием арабского, китайского, дари, корейского и пушту.