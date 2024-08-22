Клинтон публично осмеял Трампа из-за слов об уважении России

Билл Клинтон в среду на съезде Демпартии в Чикаго решил публично поддразнить кандидата на должность главы государства Дональда Трампа за его слова о том, что Америку уважала Россия и даже КНДР, когда он был у власти. Экс-президент США назвал республиканца «хорошим актёром, которому надо отдать должное».

«Я чуть не ахнул во время первого раунда теледебатов, когда президент Трамп сказал, что никто больше не уважает США так, как это было при его правлении. И он сказал это с серьёзным лицом! Послушайте, ему необходимо отдать должное — он хороший актёр. С серьёзным лицом он привёл в пример лидеров КНДР и России как свидетельство уважения к нашей стране, которое существовало при его администрации», — высмеивал «Тефлоновый Билл» республиканца.