Клинтон публично осмеял Трампа из-за слов об уважении России
Клинтон назвал Трампа хорошим актёром из-за слов об уважении США Россией при нём
Билл Клинтон. Обложка © ТАСС / Ting Shen / POOL
Билл Клинтон в среду на съезде Демпартии в Чикаго решил публично поддразнить кандидата на должность главы государства Дональда Трампа за его слова о том, что Америку уважала Россия и даже КНДР, когда он был у власти. Экс-президент США назвал республиканца «хорошим актёром, которому надо отдать должное».
«Я чуть не ахнул во время первого раунда теледебатов, когда президент Трамп сказал, что никто больше не уважает США так, как это было при его правлении. И он сказал это с серьёзным лицом! Послушайте, ему необходимо отдать должное — он хороший актёр. С серьёзным лицом он привёл в пример лидеров КНДР и России как свидетельство уважения к нашей стране, которое существовало при его администрации», — высмеивал «Тефлоновый Билл» республиканца.
Политик отметил, что он бы лучше предпочёл, чтобы его страну уважали те страны, которые говорят о своём уважении в нынешнее время. Толпа рукоплескала заявлениям Клинтона, хохотала и восторженно голосила во время его речи.
Методичка Демпарии пополнилась новыми пунктами, которые они активно сейчас используют на съезде в Чикаго против Трампа, поскольку тот ранее сказал, что США из-за правления Байдена перестали уважать Россия и КНДР. К тому же республиканец позволил себе назвать Путина и Ким Чен Ына «лучшими в своём деле», из-за чего на уши встала вся американская Демпартия. Кроме того, Трамп пообещал наладить отношения с Китаем и Ираном в случае своей победы в президентской гонке, а это, разумеется, не сходится с интересами демократов.