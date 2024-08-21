Американист намекнул на закулисные «сюрпризы» съезда Демпартии США

В Чикаго проходит национальный съезд Демократической партии США, на котором политическое объединение должно официально выдвинуть своего кандидата на высшую государственную должность. Самые интересные вещи там, как это часто бывает, происходят не на трибунах, а в подтрибунных помещениях. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с «Царьградом» заявил, что по итогам мероприятия произойдёт множество интересных событий.

«Тут очень любопытные процессы происходят. Ещё пока неизвестно, куда это всё вырулит, но происходят интересные вещи. Особенно в закулисье. Особенно в том, что касается спонсоров демократов», — заметил эксперт.

Он также упомянул заявление чёрных организаций Чикаго, которые поменяли своё мнение и теперь смотрят в сторону республиканцев. Само место проведения съезда также показательно. «Город ветров» обрёл всемирную известность в 30-е годы прошлого столетия, когда там заправляла итало-американская мафия. Сейчас дела с преступностью там вновь обстоят не самым лучшим образом, поскольку её показатель подскочил на 12%, что считается одним из результатов политики демократов. По итогам съезда, считает политолог, следует ожидать «сюрпризов».

При этом неожиданностей в вопросе, кто станет кандидатом Демпартии на президентское кресло, возникнуть не должно, полагает политолог-американист Константин Блохин. Скорее всего, партия выдвинет Камалу Харрис, поскольку кого-нибудь получше у них попросту сейчас нет.