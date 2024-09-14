Церковный Новый год 14 сентября: Как отпраздновать Новолетие и о чём просить Бога

Сегодня, 14 сентября, православные христиане отметят Новый год по-церковному календарю. Верующие смогут встретить начало индикта, которое в 462 году переместилось на 1 сентября в юлианском календаре (14 сентября по-григорианскому).

Эту дату определили ещё в V веке, когда византийский император Юстиниан постановил начинать с неё абсолютно все календарные циклы, в том числе и церковный. По традиции, 14 сентября православные христиане обращаются к Богу и просят его даровать благословение. Также во время Новолетия обычно переплетаются различные языческие и православные традиции русского народа. Этот же день также можно считать началом «бабьего лета».

Раньше 14 сентября крестьяне благодарили уходящий год за плодородный урожай и просили такого же в новом году. В деревнях обычно разжигали костёр, водили хороводы, пели песни, устраивали состязания. Также люди пекли большие караваи и украшали дома рябиной. В наши дни на начало индикта в храмах совершают особый молебен, во время которого благодарят Бога за прожитый год и просят благословить наступивший новый.

После Нового года идёт первый церковный праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Его отмечают 21 сентября. Последним важным православным событием года является Успение Пресвятой Богородицы — 28 августа.