Церковный Новый год 14 сентября: Как отпраздновать Новолетие и о чём просить Бога
Христиане 14 сентября отмечают церковный Новый год по-григорианскому календарю
Церковный Новый год наступил 14 сентября. Обложка © Life.ru
Сегодня, 14 сентября, православные христиане отметят Новый год по-церковному календарю. Верующие смогут встретить начало индикта, которое в 462 году переместилось на 1 сентября в юлианском календаре (14 сентября по-григорианскому).
Эту дату определили ещё в V веке, когда византийский император Юстиниан постановил начинать с неё абсолютно все календарные циклы, в том числе и церковный. По традиции, 14 сентября православные христиане обращаются к Богу и просят его даровать благословение. Также во время Новолетия обычно переплетаются различные языческие и православные традиции русского народа. Этот же день также можно считать началом «бабьего лета».
Раньше 14 сентября крестьяне благодарили уходящий год за плодородный урожай и просили такого же в новом году. В деревнях обычно разжигали костёр, водили хороводы, пели песни, устраивали состязания. Также люди пекли большие караваи и украшали дома рябиной. В наши дни на начало индикта в храмах совершают особый молебен, во время которого благодарят Бога за прожитый год и просят благословить наступивший новый.
После Нового года идёт первый церковный праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Его отмечают 21 сентября. Последним важным православным событием года является Успение Пресвятой Богородицы — 28 августа.
Ранее Life.ru создал специальную подборку со всеми православными праздниками в сентябре 2024. Если вы хотите посетить церковь и попросить о чём-то Бога или поблагодарить его за какие-либо события, то можете совместить поход с праздником. Например, 15 сентября в церквях пройдут православные праздники мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины.