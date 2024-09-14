На белорусско-украинской границе накалилась обстановка из-за большого эшелона ВСУ

Ситуация на рубежах Белоруссии и Украины остаётся напряжённой. Со стороны ВСУ на границе расквартирован немаленький военный контингент. Об этом заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин во время интервью Центральному телевидению Китая.

«Мы видим, что против нас постоянно ведётся разведка, проходят провокации в виде нарушений нашей государственной границы в воздушном пространстве различными беспилотными летательными аппаратами», — заявил Хренин в интервью, опубликованном на сайте минобороны Белоруссии.

Глава ведомства объяснил, что сейчас Украина активно готовит экстремистское формирование из «беглых», которые заявляют о готовности проникнуть в республику. Минск же продолжает увеличивать свою группировку военных солдат на южном операционном направлении. При этом страна никому не угрожает и не собирается нападать.