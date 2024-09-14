На белорусско-украинской границе накалилась обстановка из-за большого эшелона ВСУ
Минобороны Белоруссии: У границ страны находится большой военный контингент ВСУ
Ситуация на рубежах Белоруссии и Украины остаётся напряжённой. Со стороны ВСУ на границе расквартирован немаленький военный контингент. Об этом заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин во время интервью Центральному телевидению Китая.
«Мы видим, что против нас постоянно ведётся разведка, проходят провокации в виде нарушений нашей государственной границы в воздушном пространстве различными беспилотными летательными аппаратами», — заявил Хренин в интервью, опубликованном на сайте минобороны Белоруссии.
Глава ведомства объяснил, что сейчас Украина активно готовит экстремистское формирование из «беглых», которые заявляют о готовности проникнуть в республику. Минск же продолжает увеличивать свою группировку военных солдат на южном операционном направлении. При этом страна никому не угрожает и не собирается нападать.
Ранее стало известно, что армия Минска начала укреплять границу с Украиной. Белоруссия усилила охрану и оборону госграницы допчастями на юге страны. Такое решение приняли, чтобы исключить возможность неожиданного нападения. Сейчас на границе находятся дополнительные подразделения Белорусской армии и другие воинские формирования.
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