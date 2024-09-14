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14 сентября, 09:10

Девушка выбила глаз солисту Мариинки в петербургском баре

Солист Мариинского театра потерял глаз из-за удара девушки в петербургском баре

Солист-концертмейстер группы флейт симфонического оркестра Мариинского театра Николай Мохов. Обложка © Telegram / 78 | НОВОСТИ

Солист-концертмейстер группы флейт симфонического оркестра Мариинского театра Николай Мохов. Обложка © Telegram / 78 | НОВОСТИ

В Санкт-Петербурге солист-концертмейстер группы флейт симфонического оркестра Мариинского театра Николай Мохов потерял зрение. Он получил удар в глаз в баре Red Morrison на Английском проспекте от хрупкой 31-летней петербурженки. Об этом сообщает телеканал 78.

Солист симфонического оркестра отдыхал в баре. Там же находилась компания из трёх человек, в числе которых и была та самая агрессивная мадам. Она пыталась замахнуться на своего компаньона стопкой. В итоге Мохов сделал ей замечание.

Ещё одну просьбу быть добрее женщина получила от музыканта на улице во время перекура. В итоге, в момент, когда Николай наклонился к зажигалке мадам ударила его по очкам, стекло разбилось и попало в глаз, хрусталик разрушился. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Наталья Афонина
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