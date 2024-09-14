Шестиклассница сорвалась с 18-го этажа и разбилась насмерть во время съёмок с парнем

В городе Сосновый Бор шестиклассница вместе со своим приятелем поднялась на 18-й этаж, чтобы сделать несколько эффектных фотографий. Забравшись на перила, она не удержала равновесие и полетела вниз. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

11-летняя девочка 13 сентября около 17:00 пошла гулять вместе со своим несовершеннолетним приятелем. Они решили подняться на общий балкон 18-го этажа, чтобы сделать пару интересных снимков. Авантюра закончилась трагедией. Она забралась на перила балкона и начала болтать с подружкой по телефону. Затем она спустилась, но через несколько минут вновь села на перила. В этот раз девочка качнулась, потеряла равновесие и сорвалась вниз.

Погибшая проживала вместе с матерью и отчимом. Они были в хороших отношениях, хоть иногда между ними вспыхивали небольшие ссоры. До своего 12-го дня рождения школьница не дожила три с половиной недели.