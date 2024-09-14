Wildberries захлестнул массовый сбой. Пользователи маркетплейса жалуются, что уже пришедшие в пункт выдачи товары вдруг стали возвращаться на склады. С некоторых даже списывают деньги за возврат. Об этом свидетельствуют данные с сайта Downdetector.

«Посылки едут обратно на склад, идут штрафы за возврат», — сообщают клиенты в комментариях.

Неполадки продолжаются уже четыре часа.