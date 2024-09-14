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14 сентября, 08:31

Wildberries захлестнул массовый сбой

В работе Wildberries зафиксирован сбой, товары по ошибке возвращают на склады

Wildberries захлестнул массовый сбой. Пользователи маркетплейса жалуются, что уже пришедшие в пункт выдачи товары вдруг стали возвращаться на склады. С некоторых даже списывают деньги за возврат. Об этом свидетельствуют данные с сайта Downdetector.

«Посылки едут обратно на склад, идут штрафы за возврат», — сообщают клиенты в комментариях.

Неполадки продолжаются уже четыре часа.

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Предыдущий сбой в работе Wildberries был зафиксирован в конце августа, когда оплаченные товары перестали отображаться в личном кабинете пользователей. Больше всего жалоб поступало из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

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Life.ru

Владимир Озеров
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