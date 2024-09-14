Wildberries захлестнул массовый сбой
В работе Wildberries зафиксирован сбой, товары по ошибке возвращают на склады
Wildberries захлестнул массовый сбой. Пользователи маркетплейса жалуются, что уже пришедшие в пункт выдачи товары вдруг стали возвращаться на склады. С некоторых даже списывают деньги за возврат. Об этом свидетельствуют данные с сайта Downdetector.
«Посылки едут обратно на склад, идут штрафы за возврат», — сообщают клиенты в комментариях.
Неполадки продолжаются уже четыре часа.
Предыдущий сбой в работе Wildberries был зафиксирован в конце августа, когда оплаченные товары перестали отображаться в личном кабинете пользователей. Больше всего жалоб поступало из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
Life.ru