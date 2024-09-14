«‎Не стреляйте!» Телохранители украинской певицы пустили в ход оружие в драке с её фанатами Охрана украинской певицы Нади Дорофеевой устроила с фанатами драку со стрельбой 14 сентября, 09:24 Надя Дорофеева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nadyadorofeeva

В Червонограде Львовской области охранники певицы Надежды Дорофеевой устроили драку с фанатами после концерта артистки на стадионе «Шахтёр». Видео потасовки появилось в украинских пабликах. На нём видно, что один из участников драки достал пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. Исполнительница никак не комментировала инцидент.

Драка охранников Нади Дорофеевой. Видео © Telegram / Реальный Львов

Дорофеева родилась в Симферополе и сделала карьеру в России, однако после начала спецоперации уехала на Украину и обвинила Москву в «агрессии». Она также запретила публиковать свои хиты на российских платформах. Дорофеева ранее состояла в группе «Время и стекло», а потом стала петь сольно.

Ранее сообщалось, что обосновавшийся в Израиле Бард-миллионер Семен Слепаков* подал в Верховный суд России жалобу на отказ снять с него статус иностранного агента. Дата рассмотрения заявления пока не назначена, сообщили в пресс-службе суда.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Авторы Татьяна Миссуми