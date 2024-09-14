В Госдуме призвали «здравомыслящие элиты Запада» открыть фронт против ВСУ

«В сложившейся ситуации предлагаю здравомыслящим западным элитам открыть второй фронт против возродившихся на Украине нацистов, как это уже делали их мужественные предки», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

А ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что Москва сейчас проявляет терпение, которое всё же не безгранично и рано или поздно может иссякнуть. В таком случае возможным ответом Москвы на шаги Запада может стать ядерный удар. Как подчеркнул российский политик, конфликт действительно никому не нужен – это очень плохая история с тяжелейшим исходом. Именно поэтому власти нашей страны до сих пор не стали отдавать приказ о применении такого оружия.