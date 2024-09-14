В Хмельницкой области пьяный украинец с автоматом Калашникова напал на полицию

В Хмельницкой области Украины пьяный водитель открыл огонь по полицейским из автомата Калашникова. Ранения получили один правоохранитель и один гражданский, об этом сообщает пресс-служба национальной полиции страны.

В Хмельницкой области пьяный мужчина расстрелял две полицейские машины, ранив сотрудника и гражданского. Обложка © Фото / Национальная полиция Украины

В ведомстве сообщили, что машина преступника была остановлена патрульными для проверки сегодняшней ночью во время комендантского часа в селе Олешин. Выяснилось, что водитель был пьян — содержание алкоголя в крови достигало 1,27 промилле. Сообщается, что правоохранители составили на него протокол, после чего тот ушёл домой, а его пассажир остался в машине. Но на этом инцидент не был исчерпан.

В Хмельницкой области пьяный мужчина расстрелял две полицейские машины, ранив сотрудника и гражданского. Обложка © Фото / Национальная полиция Украины

Через некоторое время водитель вернулся, вооружившись автоматом Калашникова и расстрелял два рожка по полицейским. Те открыли огонь в ответ и вызвали подкрепление, которому и удалось задержать нападавшего.