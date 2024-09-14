В Хмельницкой области пьяный украинец с автоматом Калашникова напал на полицию
В Хмельницкой области пьяный мужчина расстрелял две полицейские машины, ранив сотрудника и гражданского. Обложка © Telegram / Национальная полиция Украины
В Хмельницкой области Украины пьяный водитель открыл огонь по полицейским из автомата Калашникова. Ранения получили один правоохранитель и один гражданский, об этом сообщает пресс-служба национальной полиции страны.
В Хмельницкой области пьяный мужчина расстрелял две полицейские машины, ранив сотрудника и гражданского. Обложка © Фото / Национальная полиция Украины
В ведомстве сообщили, что машина преступника была остановлена патрульными для проверки сегодняшней ночью во время комендантского часа в селе Олешин. Выяснилось, что водитель был пьян — содержание алкоголя в крови достигало 1,27 промилле. Сообщается, что правоохранители составили на него протокол, после чего тот ушёл домой, а его пассажир остался в машине. Но на этом инцидент не был исчерпан.
В Хмельницкой области пьяный мужчина расстрелял две полицейские машины, ранив сотрудника и гражданского. Обложка © Фото / Национальная полиция Украины
Через некоторое время водитель вернулся, вооружившись автоматом Калашникова и расстрелял два рожка по полицейским. Те открыли огонь в ответ и вызвали подкрепление, которому и удалось задержать нападавшего.
На днях другой нетрезвый владелец автомата — брат популярной блогерши Евы Пилоян — открыл огонь по входу в лаундж-бар «На Луне» в Москве. Это произошло после того, как отдыхавший в заведении мужчина повздорил с компанией, сидевшей за соседним столиком, и его попросили покинуть заведение, потому что он вёл себя неадекватно. Однако тот воспринял это очень близко к сердцу и вместо того, чтобы вызвать себе такси и уехать домой, гуляка дошёл до своего Land Rover, достал из салона автомат, расстрелял двери и отбыл за рулём. Вскоре его задержала полиция.