Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 12:59

В Курской области ВСУ сожгли дом беременной женщины с шестью детьми

Мать шестерых детей рассказала, что дроны ВСУ сожгли её дом в Курской области

ВСУ сожгли дом многодетной семьи Латышевых из курского приграничья. По словам мамы семейства — Валентины, которая ждёт седьмого ребёнка, киевский режим оставил её и детей без единственного жилья — небольшого сельского дома. Сейчас Латышевы находятся в пункте временного размещения.

Сейчас в семье шестеро детей — от полутора до 16 лет, через несколько месяцев они ждут пополнение. Валентина рассказала, что после атаки ВСУ на Курскую область уехала вместе с потомством в соседнее село Кульбаки, но и туда вскоре пришли нацисты.

«Мы были в Кульбаках, когда узнали, что наш домик сгорел, все вещи. Знакомые прислали видео. Потом стало опасно и в Кульбаках. Мы одну ночь не спали, сильно стреляли. Дети, в принципе, они уже и привыкли к этому: стреляют и стреляют», — рассказала женщина в беседе с РИА «Новости».

Она отметила, что самим из-за отсутствия машины уехать не получилось, однако с этим им помогли военные. Теперь Латышевы находятся в действительно безопасном месте, где им оказывают всю необходимую помощь, включая медицинское обслуживание для женщины в положении.

Сейчас в их селе никого не осталось, последним оттуда эвакуировался родственник Валентины.

Хуже немцев: Россиянка поведала о военном преступлении ВСУ в Курской области
Хуже немцев: Россиянка поведала о военном преступлении ВСУ в Курской области

Ранее Life.ru рассказывал, что ВСУ расстреляли двух женщин и их собаку недалеко от села Журавли в Кореневском районе Курской области. Солдаты Вооружённых сил Незалежной атаковали мирных жителей, когда те пытались дойти до российских войск в населённом пункте Шептуховка. Зверства украинской армии подтвердили снимки с дрона.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vadim Axel

Александра Мышляева
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров