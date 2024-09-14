В Курской области ВСУ сожгли дом беременной женщины с шестью детьми

ВСУ сожгли дом многодетной семьи Латышевых из курского приграничья. По словам мамы семейства — Валентины, которая ждёт седьмого ребёнка, киевский режим оставил её и детей без единственного жилья — небольшого сельского дома. Сейчас Латышевы находятся в пункте временного размещения.

Сейчас в семье шестеро детей — от полутора до 16 лет, через несколько месяцев они ждут пополнение. Валентина рассказала, что после атаки ВСУ на Курскую область уехала вместе с потомством в соседнее село Кульбаки, но и туда вскоре пришли нацисты.

«Мы были в Кульбаках, когда узнали, что наш домик сгорел, все вещи. Знакомые прислали видео. Потом стало опасно и в Кульбаках. Мы одну ночь не спали, сильно стреляли. Дети, в принципе, они уже и привыкли к этому: стреляют и стреляют», — рассказала женщина в беседе с РИА «Новости».

Она отметила, что самим из-за отсутствия машины уехать не получилось, однако с этим им помогли военные. Теперь Латышевы находятся в действительно безопасном месте, где им оказывают всю необходимую помощь, включая медицинское обслуживание для женщины в положении.

Сейчас в их селе никого не осталось, последним оттуда эвакуировался родственник Валентины.