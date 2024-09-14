Репродуктолог назвала предельный возраст, до которого женщине стоит забеременеть

Современное поколение людей всё чаще отодвигает вопрос родительства на второй план. Кто-то занимается построением карьеры, а кто-то не может найти подходящего человека для создания семьи. И если мужчина может стать отцом в любом возрасте из-за того, что образование новых сперматозоидов происходит каждые три месяца, то с женщинами дела обстоят иначе, рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог Елена Кузнецова в беседе с «Вечерней Москвой».

Врач объяснила, что первые яйцеклетки закладываются у девочки во внутриутробном периоде. К моменту полового созревания их число составляет около 30-50 тысяч. В начале каждого менструального цикла в рост вступают несколько фолликулов, но созревает окончательно только один, остальные погибают. Таким образом, с приходом первой менструации начинается ежемесячный необратимый расход яйцеклеток.

«Исходный запас фолликулов (я часто сравниваю его с корзиной яиц) индивидуален. Добавить в «корзину» новые яйцеклетки невозможно, таких препаратов ещё не существует», — заявила Кузнецова.

Но вопрос не только в количестве — с возрастом ещё ухудшается и качество яйцеклеток. Даёт сбои механизм регулирования количества хромосом в зародыше, и повышается риск рождения ребёнка с патологиями.

«Поздний репродуктивный период, или старший репродуктивный возраст, начинается у женщин с 35 лет. <...> То есть у пациентки в возрасте 40 лет из 10 эмбрионов, полученных по программе вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), 7–8 окажутся с неправильным набором хромосом», — пояснила репродуктолог.