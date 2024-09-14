В США мужчина выдавал себя за подростка и ходил в школы, чтобы насиловать детей
27-летний Закари Шейх. Обложка © Lincoln Police Department
В американском штате Небраска взрослый мужчина выдавал себя за школьника и посещал занятия, чтобы насиловать других учеников. Подробности дикой истории приводит New York Post.
27-летний Закари Шейх изображал из себя 17-летнего ученика старших классов по имени Зак Хесс. Извращенец тщательно продумал свою легенду, подготовил фиктивное свидетельство о рождении, медосмотре и даже подделал записи о сделанных прививках.
Мерзкий план Шейху помогала осуществлять 23-летняя подельница Анжела Наварро, которая выдавала себя за его мать при поступлении в школу. Следствие выяснило, что в период с февраля по март 2023 года мужчина отправлял 13- и 14-летним девочка сообщения сексуального характера, пытался уговорить прислать интимные фото и склонял к сексу.
В результате извращенцу удалось проучиться 54 дня в двух школах города Линкольн — он ходил на занятия и смог изнасиловать нескольких детей — точное количество неизвестно. В среду Шейха приговорили к лишению свободы на срок от 85 до 120 лет за предъявленные ему тяжкие преступления. Педофил имеет право на условно-досрочное освобождение через 41 год. Судья засчитала ему 419 дней отбывания наказания.
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