В США мужчина выдавал себя за подростка и ходил в школы, чтобы насиловать детей

В американском штате Небраска взрослый мужчина выдавал себя за школьника и посещал занятия, чтобы насиловать других учеников. Подробности дикой истории приводит New York Post.

27-летний Закари Шейх изображал из себя 17-летнего ученика старших классов по имени Зак Хесс. Извращенец тщательно продумал свою легенду, подготовил фиктивное свидетельство о рождении, медосмотре и даже подделал записи о сделанных прививках.

Мерзкий план Шейху помогала осуществлять 23-летняя подельница Анжела Наварро, которая выдавала себя за его мать при поступлении в школу. Следствие выяснило, что в период с февраля по март 2023 года мужчина отправлял 13- и 14-летним девочка сообщения сексуального характера, пытался уговорить прислать интимные фото и склонял к сексу.

В результате извращенцу удалось проучиться 54 дня в двух школах города Линкольн — он ходил на занятия и смог изнасиловать нескольких детей — точное количество неизвестно. В среду Шейха приговорили к лишению свободы на срок от 85 до 120 лет за предъявленные ему тяжкие преступления. Педофил имеет право на условно-досрочное освобождение через 41 год. Судья засчитала ему 419 дней отбывания наказания.