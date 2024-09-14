Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Дряхлый «Аполлон» в трусах распугал малышей на детской площадке в Москве

Пенсионер разделся до трусов и уселся загорать на детской площадке в Москве

14 сентября, 09:35
Мужчина на детской площадке в Москве. Обложка © SHOT

Мужчина на детской площадке в Москве. Обложка © SHOT

Дед в одних трусах оккупировал детскую площадку в Москве. Возмущённые подписчики SHOT поделились роликом из Троицка. Там уже два часа пожилой мужчина без верхней одежды загорает на скамейке под окнами жилой многоэтажки.

Мужчина на детской площадке в Москве. Видео © SHOT

Одна из недовольных жительниц дома, которой пришлось лицезреть этот немолодой гедонизм, отказалась вызывать полицию, несмотря на своё возмущение, потому что «ей его жалко».

Невозмутимый пенсионер из Подмосковья случайно вспорол живот болгаркой и сам пошёл в больницу
Невозмутимый пенсионер из Подмосковья случайно вспорол живот болгаркой и сам пошёл в больницу

Ранее сообщалось, что в одном из домов на Веерной улице в Москве жителей начало заливать горячей водой сверху. На стук никто не открыл, но жильцы услышали крики о помощи. Пожилой мужчина застрял в ванне и не мог самостоятельно из неё выбраться, что и привело к потопу.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!