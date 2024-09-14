Дряхлый «Аполлон» в трусах распугал малышей на детской площадке в Москве

Дед в одних трусах оккупировал детскую площадку в Москве. Возмущённые подписчики SHOT поделились роликом из Троицка. Там уже два часа пожилой мужчина без верхней одежды загорает на скамейке под окнами жилой многоэтажки.

Одна из недовольных жительниц дома, которой пришлось лицезреть этот немолодой гедонизм, отказалась вызывать полицию, несмотря на своё возмущение, потому что «ей его жалко».

Ранее сообщалось, что в одном из домов на Веерной улице в Москве жителей начало заливать горячей водой сверху. На стук никто не открыл, но жильцы услышали крики о помощи. Пожилой мужчина застрял в ванне и не мог самостоятельно из неё выбраться, что и привело к потопу.