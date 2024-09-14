Дряхлый «Аполлон» в трусах распугал малышей на детской площадке в Москве
Пенсионер разделся до трусов и уселся загорать на детской площадке в Москве
Мужчина на детской площадке в Москве. Обложка © SHOT
Дед в одних трусах оккупировал детскую площадку в Москве. Возмущённые подписчики SHOT поделились роликом из Троицка. Там уже два часа пожилой мужчина без верхней одежды загорает на скамейке под окнами жилой многоэтажки.
Мужчина на детской площадке в Москве. Видео © SHOT
Одна из недовольных жительниц дома, которой пришлось лицезреть этот немолодой гедонизм, отказалась вызывать полицию, несмотря на своё возмущение, потому что «ей его жалко».
Ранее сообщалось, что в одном из домов на Веерной улице в Москве жителей начало заливать горячей водой сверху. На стук никто не открыл, но жильцы услышали крики о помощи. Пожилой мужчина застрял в ванне и не мог самостоятельно из неё выбраться, что и привело к потопу.