Четыре пьяных друга устроили «резню бензопилой» в Ленобласти Четверо нетрезвых мужчин с бензопилами разгромили магазин в Агалатово 14 сентября, 10:05 Мужчина с бензопилой. Обложка © freepik / user18526052

В Ленинградской области четверо мужчин с бензопилами пришли в магазин и устроили погром, после чего попытались скрыться. Инцидент произошёл вечером 12 сентября в деревне Агалатово. Об этом рассказали в региональном МВД.

«Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что около 20:40 в помещение магазина вошли четверо неизвестных и в присутствии посетителей и обслуживающего персонала магазина двумя бензопилами повредили имущество магазина, после чего с места происшествия скрылись», — говорится в тексте.

Хулиганов полицейские нашли в деревянном вагоне-бытовке. Ими оказались три жителя Выборга 17 — 18 лет и 32-летний уроженец Ставрополья. В момент задержания все они были пьяны. Сейчас владельцы магазина подсчитывают ущерб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что зоорадикалы ворвались ночью в Большой Московский цирк и перепугали всех животных. Хулиганы пытались подключиться к видеокамерам, чтобы транслировать прохожим обстановку внутри здания. Довести план до конца не успели: всех задержала Росгвардия, которую вызвали охранники.

Авторы Татьяна Миссуми