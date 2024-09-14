«Была агрессивна»: Музыкальный критик рассказал правду о настоящем характере Пугачёвой
Соседов: Пугачёва была агрессивна, но не очень влиятельна, как многие думают
Алла Пугачёва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / magicinfoto
По поводу интервью Степана Разина высказался музыкальный критик Сергей Соседов. Он также прокомментировал угрозы сбежавшей из России певицы Аллы Пугачёвой в разговоре с порталом «Страсти».
Сергей Соседов объяснил, что Примадонна действительно была агрессивно настроена. Правда, при этом она не имела особо никакого влияния на шоу-бизнес тех далёких 90-х годов.
«Да, она была агрессивна, но не столь влиятельна, как ей приписывают (она была влиятельна лишь в определённой мере)», — заявил критик.
По словам Соседова, Пугачёва постоянно «создавала о себе мифы и умело использовала человеческие слабости». При этом исполнительница, не очень «умна, как ей хотелось».
«Она любила стращать, но только тех людей, кто мог на это повестись. Были и другие, которые, наоборот, ставили её на место», — отметил он.
Соседов объяснил, что, когда певице отвечали в её же манере, она «быстро умолкала». При этом Алла Борисовна постоянно «пускала пыль в глаза». Этому, по его словам, артистку в прошлом научил второй супруг — режиссёр Александр Стефанович.
Напомним, что ранее продюсер Степан Разин пожаловался на угрозы со стороны Пугачёвой. Ещё в 90-е годы он выпускал собственную газету и в одном из номеров вышла статья с критикой голоса исполнительницы хита «Арлекино». Пугачёва разбушевалась от слов про «прокуренный голос», стала звонить и даже угрожать Разину, говоря, что «закопает».